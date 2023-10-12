Tatar, çözümün iki devleti bir çözüm modelinden geçtiğini tekrarladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, “Kıbrıs Türk Tanıtım Günü” etkinliğine katılmak, bazı temaslarda bulunmak ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere 200 kişilik heyetle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitmek üzere Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı.

Aynı etkinliğe katılacak olan Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise dün Bakü’ye gitti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü’ye hareketinden önce Ercan’da yaptığı açıklamada kardeş devlet Azerbaycan’la ekonomik, ticari ve siyasi bağları geliştirmek üzere bu ziyaretin gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu gidişin bir ilk niteliğinde olduğunu, iki devlet arasındaki her türlü ilişkinin geliştirilmesi ve kökleşmesi için önem taşıdığını vurgulayan Tatar, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmeden resmi müzakere sürecine girmeyeceklerini de tekrarladı.

“Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır” diyen Tatar, İsrail-Filistin’e işaret etti, bölgede istikrar sağlanmadığında ne olduğunun buradan görülebileceğini ifade etti.

Tatar, Kıbrıs’ta 1974 öncesine dönmemek, Kıbrıs’ta çatışma olmaması için en doğru çözümün iki devleti çözüm olduğunu vurguladı.

-“Ziyaret Türk dünyasının kopmaz bir parçası olarak bağların geliştirilmesini amaçlıyor”

Aralarında Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ekonomik Örgütler Platformu, otel temsilcileri, üniversite temsilcileri, halk dansları ekiplerinin de bulunduğu geniş heyetle Bakü'ye gideceklerini belirten Tatar, Türk dünyasının kopmaz bir paçası olarak bağların her anlamda geliştirilmesi için bu ziyaretin düzenlendiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya işaret eden Tatar, Erdoğan’ın konuşmasında tüm dünyaya Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının ve KKTC’nin tanınması, KKTC ile kültürel siyasi ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade ettiğini anımsattı.

Tatar, yaptıkları temasların, bu bağlamda, ülkenin kabul edilebilirliği, görünürlüğü ve tanınması adına önemli olduğunu belirtti.

-“KKTC bayrağı Azerbaycan’da dalgalanacak”

Konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olunduğuna işaret eden ve bu bağlamda temsiliyetin arttığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, son olarak Bakü’de yapılan toplantıda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, KKTC bayrağının Azerbaycan’da dalgalanacağını açık ve net ifade ettiğinin de vurguladı.

Kardeş Azerbaycan devletiyle her türlü bağın geliştirilmesi için çaba içinde olacaklarını anlatan Tatar, “Karşı taraf bu temaslarımızı engellemek için kapı kapı dolaşıyor. Bizi ayrılıkçı olarak tanımlıyor, bizimle kimsenin temas kurmamasını istiyor” dedi.

“Öte yandan özden gelen müktesep haklarla, egemenliğe sahip bir halk olarak, 1963’te devletin dışına silah zoruyla atıldıktan sonra tabii ki kendi devletimizi kurmak zorundaydık” açıklaması yapan Tatar, Kıbrıs meselesinin 60 yıldır sürdüğünü, Kıbrıslı Türklerin zorlu süreçlerden geçtiğini ve geçmeye devam ettiğini söyledi.

Tatar, bu zorlu mücadelenin halkın egemenliği, bağımsızlığı, özgürlüğü ve onuruyla bu ülkede yaşaması için gerekli olduğunu kaydederek, asla federal temelli bir görülme sürecine girilemeyeceğini yineledi.

“Bizi Anavatan'dan koparmak ve tehlikeli bir maceraya sürüklemek için her tür baskıya maruz kalıyoruz. Ama egemen eşitliğimiz kabul edilmeden resmi müzakere sürecine asla girmeyeceğiz” diyen Ersin Tatar, çözümün iki devleti bir çözüm modelinden geçtiğini tekrarladı.

-“Kıbrıs’ta 74 öncesine dönmemek için, Kıbrıs’ta çatışma olmaması için en doğru çözümün iki devleti çözüm”

“Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır” diyen Tatar, İsrail-Filistin’e işaret etti, bölgede istikrar sağlanmadığında ne olduğunun buradan görülebileceğini ifade etti.

Tatar, Kıbrıs’ta 74 öncesine dönmemek için, çatışma olmaması için en doğru çözümün iki devleti çözüm olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Karabağ ve Nahcivan başarısına da işaret eden Tatar Azerbaycan’la olan her türlü ilişkinin zamanla daha da gelişeceğini söyledi.

Bu arada Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel'in 12-14 Ekim'de Bakü'de düzenlenecek "Kıbrıs Türk Tanıtımı Günü" etkinliğine katılarak temaslarını tamamladıktan sonra 14 Ekim Cumartesi günü ülkeye döneceği belirtildi.