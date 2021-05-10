 Tatar: Cumhurbaşkanı bize bilgi vermedi eleştirisini kabul etmiyorum

Cenevre'deki gayrı resmi toplantı sonrasında Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genel Kurul salonuna geçmeden Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Şeref Salonundaki görüşmede basına kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Meclis’i bilgilendirmediğine yönelik” eleştirileri de yanıtladı.

Cenevre öncesindeki dönemde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın temaslı olduğunu, bir takım tedirginlikler yaşandığını ifade eden Tatar, çok zor şartlarda gerçekleştirilecek Cenevre zirvesini riske atmamak için o dönemde çok dikkatli davrandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Cenevre zirvesi öncesi Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirmediğine” yönelik eleştirileri kabul etmediğine dikkat çekerek, “İlgili tarafları Cumhurbaşkanlığı’na davet ederek bilgilendirmeye çalıştım. Her şeyimiz açık ve net. Ne söylediysek onu yaptık” dedi.

Koronavirüs nedeniyle o günlerde çok dikkatli davrandığını, bulaşın ya da temasın toplantıyı riske atacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Cenevre gibi bir toplantıyı riske atmak sorumsuzluk olurdu, bedeli çok ağır olurdu” şeklinde konuştu

Cumhuriyet Meclisi’nden de bu anlayışla davet gelmediğini savunan Tatar, “Bazılarının ‘Cumhurbaşkanı bize bilgi vermedi’ eleştirisini kabul etmiyorum. Mümkün olduğunca parti başkanlarını, yetkililerini, sivil toplum kuruluşlarını, ilgili tarafları Cumhurbaşkanlığı’na davet ederek bilgilendirmeye çalıştım. Her şeyimiz açık ve net. Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde söylediklerimiz, açıklamalarımız, Türkiye ile istişarelerimiz. Burada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ne söylediysek onu yaptık. Evet, kolay bir süreç değil. Süreci, doğru olan yapıldı diye değerlendiriyorum.”

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu da, Cenevre zirvesi sonrası Tatar’ın Cumhuriyet Meclisi’ne yaptığı ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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10/05/2021 12:21