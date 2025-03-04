Tatar Cumhurbaşkanlığına Yeniden Aday

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KP TV’de konuştu. Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olduğunu vurgulayan Tatar “ Aklın yolu bir. Espiriliyim diye değil sonuçta benim adım Ersin Tatar. Bunca yıldır siyasette yaptığım çalışmalar ortada” diye konuştu.

Tatar soru üzerine “Gönlüm UBP’nin adayı olmak ama bir takım anayasal sıkıntı olabilir sonuçta cumhurbaşkanı bağımsızdır. UBP’nin kararını bekliyorum” dedi

Ali Murat Başçeri’nin yeniden büyükelçi olması ile ilgili de Tatar, “ Kıbrıs Konusunda, çok bilgili, çok tecrübeli. Doğru bir karar olmuştur” yanıtı verdi.