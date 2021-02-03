Tatar: Daha fazla test konusu önemlidir…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT’de katıldığı bir programda gündemi değerlendirdi. KKTC’de yaşanan pandemi sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Tatar, "Daha fazla test yapıldığı için vakalardaki artış gözüktü" dedi.

Covid-19 vakalarındaki artışı değerlendiren Tatar, test sayılarında ciddi bir artış olduğunu KKTC’de bugün 5 bine yakın test yapıldığını söyledi.

Tatar şöyle devam etti: "Bugün artan sayı daha fazla test yapılmasına bağlıdır. Daha fazla test konusu önemlidir. Daha süratle yapılabilecek testler vardır. Covid-19 vakalarını tespit edip, izole altına almak çok önemlidir" dedi.

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03/02/2021 21:12