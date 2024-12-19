Tatar, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Altın Kalpler Korusu TSM konserini izledi

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19/12/2024

Tatar, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Altın Kalpler Korusu TSM konserini izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şef Murat Çırakoğlu yönetimindeki Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Altın Kalpler Korosu’nun Türk Sanat Müziği konserini izledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar konserde yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayarak, “Dünyaya kendi kültürümüzü sanatımızı ve geleneklerimizi gösterirken, aynı zamanda varız ve var olacağız mesajı veriyoruz” dedi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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