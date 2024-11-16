Tatar, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. kuruluş yıl dönümü nedeniyle adada bulunan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, dünkü kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Tatar, bu önemli günde bir araya gelmenin onur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti. Partinin kurucusu olan Bülent Ecevit'in, Kıbrıs için öneminin çok büyük olduğunu belirten Tatar, kendisini rahmetle anarak, minnet duygularını iletti.

Kıbrıs'ın önemi giderek artmakta olduğuna dikkat çeken Tatar, ticaret alanında yaşanan yükselmenin KKTC'nin statüsünü artırdığını ifade etti.

Jeopolitik olarak bakıldığı zaman KKTC'nin, Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı olabileceğinin altını çizen Tatar, bu bağlamda Türkiye'nin desteği kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Ayrıca KKTC’deki üretim ve hizmet lokomotifinin, Türkiye ile olan ekonomik bağları daha da güçlendireceğine duyduğu inancı da ifade etti.

Mehmet Önder Aksakal ise Kıbrıs'ın çok büyük bir önem taşıdığını belirterek, Bülent Ecevit'in bu partiyi kurarken tarihe önem verdiğini de ifade etti ve 14 Kasım 1985 yılında kurulan Demokratik Sol Partisi’nin 39. yılını kutladıklarını belirtti. Aksakal, Kıbrıs'a verilen değerin Türk milliyetçiliğinin bir gereği olduğunu belirtti. Orta Asya’daki tüm Türk devletlerinin KKTC'nin tanımasının yolu açıldığını ifade eden Aksakal, kısa zamanda da Kıbrıs'ın dünyanın en önemli noktası haline geleceğine inanç belirtti. Kıbrıs'ın jeopolitik olarak önemini bir kez daha vurgulayan Aksakal, Türkiye ve KKTC'nin birlik ve beraberliği ile bu yolda yürüyeceklerini ifade etti.