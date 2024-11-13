Tatar, Denktaş’a bağlılığını böyle özetledi: I am from the Denktaş School

Bir yayına katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın kendisine vasiyet ettiği siyaseti yürüttüğünü söyledi.

“Kendi devletin, kendi toprağın yoksa seni hap gibi yutarlar” sözünü asla unutmadığını belirten Tatar, Denktaş’ı Cumhurbaşkanı iken sık sık ziyaret edip sohbet ettiğini, “Bir emriniz var mı?” Diye hatırını sorduğunu anlattı.

Denktaş ile farklı bir abi - kardeş ilişkisi olduğunu kaydeden Tatar, “Onun siyasi vasiyetini yürütüyorum. Yabancılara da gururla söylüyorum. I’am from the Denktaş Schooll ( Denktaş okuluna mensubum) diyorum” şeklinde konuştu