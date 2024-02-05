Tatar, depremde Hatay’da hayatını kaybeden Arnavutoğlu ve Arkan çiftinin ailelerini ziyaret etti

umhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat Depremi’nde Hatay’da hayatını kaybeden Arnavutoğlu ve Arkan çiftinin ailelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremde Hatay’da hayatını kaybeden Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli Amaç Arnavutoğlu ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi emekli öğretmenlerinden Atay Arkan ile eşi Fatma Arkan’ın ailelerini ziyaret etti.

Arnavutoğlu ailesine ziyaretinde Sivil Savunma Teşkilatından yetkililer de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, depremde hayatını kaybeden Arnavutoğlu ve Arkan çiftine Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar diledi.