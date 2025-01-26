Tatar depremde hayatını kaybeden Güzelyurt bölgesindeki vatandaşların ailelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de  6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yaşamını yitiren Güzelyurt bölgesindeki vatandaşların ailelerini ziyaret etti.

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26/01/2025
Türk Ajansı Kıbrıs

Tatar depremde hayatını kaybeden Güzelyurt bölgesindeki vatandaşların ailelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de  6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yaşamını yitiren Güzelyurt bölgesindeki vatandaşların ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre,  Tatar, ziyaretlerde depremde hayatını kaybeden Suat Bayram, Ali Doğan ve Ulaş Hüsam’ın aileleri ile görüşerek, acılarını paylaştı ve onlara çiçek takdim etti.

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TAGS: Tatar depremde hayatını kaybeden Güzelyurt bölgesindeki vatandaşların ailelerini ziyaret etti
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