Tatar depremde hayatını kaybeden Güzelyurt bölgesindeki vatandaşların ailelerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yaşamını yitiren Güzelyurt bölgesindeki vatandaşların ailelerini ziyaret etti.
YAYIN TARİHİ:
26/01/2025
Türk Ajansı Kıbrıs
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yaşamını yitiren Güzelyurt bölgesindeki vatandaşların ailelerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, ziyaretlerde depremde hayatını kaybeden Suat Bayram, Ali Doğan ve Ulaş Hüsam’ın aileleri ile görüşerek, acılarını paylaştı ve onlara çiçek takdim etti.
YAYIN TARİHİ: