Tatar: Geçmiş olsun Türkiye

Başbakan Ersin Tatar Elazığ’da akşam saatlerinde meydana gelen depremin ardından mesaj yayımladı.

Tatar mesajında” Elazığ’da akşam saatlerinde meydana gelen deprem ve depremde kardeşlerimizin yaşamlarını yitirmeleri bizi derinden üzmüştür. Şahsım, Kıbrıs Türk Halkı ve hükümetim adına tüm Türkiye’ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah , Türkiyemizi , bizi ve tüm insanlığı felaketlerden, afetlerden, depremlerden korusun.” dedi. (BRT)

24/01/2020 23:15