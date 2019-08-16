Tatar: Devlet adına oynatılacak bir oyunda devletin de içeriğe bakması doğal

Başbakan Ersin Tatar, Devlet Tiyatroları’nda devlet adına oynatılacak bir oyunla ilgili devletin de içeriğe bakmasının doğal olduğunu söyledi… Başbakan Tatar,”ifade özgürlüğü diyerek her istediğinizi çıkıp yapamazsınız” ifadelerini kullandı…

BRT’de katıldığı özel programda Kıbrıslı Türk Yönetmen ve Yazar Yaşar Ersoy’un sahneye koymaya hazırlandığı bir oyuna, Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı bürokratlardan oluşan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu Edebi Kurulu tarafından müdahale edildiği yönündeki soruya karşılık Başbakan Tatar,“Ben de merak ettim bu kadar olaydan sonra ve bilgi istedim. Bilgi bana henüz ulaşmadı. Olayı bu kadar ajite etmek ne karar doğrudur bundan emin değilim. KKTC çok sesliliğiyle, demokrasisiyle, ifade özgürlüğüyle zenginliğe ulaşmış bir ülkedir. Her türlü görüşün ifade edildiği özgür bir ortamdır”diye konuştu…

Bir tiyatro oyununu bu adar abartarak meseleyi başka yere çekmenin içinde başka bir iş olduğunu düşündüğünü belirten Başbakan Tatar,”bazı kesimlerce ortalık gerilmeye çalışılıyor. Bunun yerine sorun varsa aklıselim içinde insanlar oturur çözer”dedi…

Bir önceki hükümet döneminde Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı Cemal Özyiğit tarafından Yaşar Ersoy da dahil olmak üzere 11 oyuncunun Devlet Tiyatroları için sözleşmeli olarak istihdam edildiğini anımsatan Tatar,”Bu devlet adına oynatılacak bir oyundur. Devlet adına oynatılacak bir oyunla ilgili devlet de içeriğe bakar. Patron devlet ise devlet buna bakar. İfade özgürlüğü diyerek her istediğinizi çıkıp yapamazsınız. Bu olayı bu şekilde abartmayalım. Bu haksızlık olur”diyerek sözlerini tamamladı…

BRTK