Tatar: Devletimizin uluslararası alanda tanınması bir hak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştü. Olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçen görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar BM Genel Sekreteri’ne yeni bir müzakere sürecinin ancak Kıbrıs Türk Halkı’nın müktesep hakkı olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle mümkün olabileceğini bir kez daha vurgulayarak kayda geçirdi.

Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türk tarafının altı başlıktan oluşan iş birliği önerilerinin Kıbrıs Rum tarafına iletilmesinde aracılık etmesinden dolayı BM Genel Sekreteri’ne teşekkür ederek, Sayın Guterres’ten İki Tarafın faydasına olacak bu önerilerin hayata geçirilmesi konusunda Rum tarafını teşvik etmesi ve konunun takipçisi olmasını da istedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 77. BM Genel Kurulu çalışmalarına damgasını vuran en önemli gelişmenin Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası topluma KKTC’nin resmen tanıma çağrısı yapması olduğunu vurgulayarak, egemen eşit Devletimizin uluslararası alanda tanınmasının bir hak olduğunun altını çizdi ve bu hakkın gerçekleşmesi için Anavatan Türkiye ile birlikte mücadelemize kararlılıkla devam edileceğini muhatabına aktardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs Türk Halkı’na uygulanan insanlık dışı izolasyonun bir an önce kaldırılması gerektiğini de söyleyerek BM Genel Sekreteri’nden bu konuda inisiyatif almasını istedi. Cumhurbaşkanı, gençlerimizin uluslararası alanda spor müsabakalarına katılamamasını da içeren bu insanlık dışı kısıtlamaların bu çağda Rum baskısı sonucu devam ettirilmesinin asla kabul edilmez olduğunu, Kıbrıs Türk gençliğinin bu zulmü katiyetle hak etmediğinin altını çizdi.

Kıbrıs Rum silahlanma çabaları ve bu bağlamda ABD’nin Rum tarafına uyguladığı silah ambargosu konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, meydanın boş olmadığını Anavatan Türkiye ile birlikte gerekli karşı adımların atılacağını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı, New York’ta Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu tarafından BM Genel Sekreteri Yardımcısı’na verilmiş olan KKTC ile BM’nin Barış Gücü Operasyonlarına dair Kuvvetlerin Statüsü anlaşması imzalanması önerisini hatırlatarak, BM’nin olumlu yaklaşacağını umduğumuz bu önerinin bunun bir gereklilik olduğunun altını çizdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, resmi müzakerelerin yeniden başlamasına dair pozisyonumuzu iyi bildiğini, yakın zamanda taraflar arasında ortak zemin var mı yok mu çalışmaları kapsamında Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun adaya gelmesinin planlandığını ifade ederek, yeniden Kıbrıs Türk tarafıyla görüşüyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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24/09/2022 21:15