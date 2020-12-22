Tatar: Devletin imkânları çerçevesinde gerekli katkı verilecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru ve Mütevelli Heyeti üyelerini kabul ederek görüştü. Tatar, Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı’na devletin imkânları çerçevesinde gerekli katkının verileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı’nın işitme ve konuşma engellilere sahip çıkarak ulvi bir görevi yerine getirdiğini söyledi ve heyeti kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vakfın, işitme ve konuşma engelli bireylere yönelik projeler hazırlamasının ülke adına oldukça sevindirici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, devletin Vakıfla işbirliği içerisinde gerekli katkı ve yönlendirmeyi yaparak işitme ve konuşma engelli yurttaşlara yönelik çalışmalarına destek vermesinin gerekliliğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplumsal iletişim araçlarında, işaret diliyle iletişimin yaygınlaşmasının önemine değindi; bu konuya hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

TATAR, ŞEHİTLERE RAHMET, GAZİLERE SAYGILARINI İLETTİ

21 Aralık Şehitler Haftası’nda, şehitlerin anıldığı bir hafta içerisinde olduklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, büyük acılar yaşayan Kıbrıs Türk Halkı’nın bugün KKTC’de, güven içerisinde yoluna devam ettiğinin altını çizerek, şehitlere rahmet, gazilere ise saygılarını iletti.

Pandeminin beklenenden fazla sürdüğünü ifade eden Tatar, bu durumdan herkes gibi işitme ve konuşma engellilerin de olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı’na devletin imkânları çerçevesinde gerekli katkının verileceğini söyleyerek, Vakfa çalışmalarında başarılar diledi.



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22/12/2020 13:34