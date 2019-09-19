HABER KIBRIS

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Tatar: Direk uçuşlar için ortak mücadele sürdüreceğiz

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde Gazetecilerle buluştu.

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19/09/2019
HK

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Tatar: Direk uçuşlar için ortak mücadele sürdüreceğiz

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde Gazetecilerle buluştu. Başbakan Ersin Tatar kısa bir sunum yaptı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tatar, Kıbrıs Türk toplumu olarak kendilerine düşenin fırsatları değerlendirerek KKTC’yi yaşatmak olduğunu ifade ederek “Önümüzde bir Annan Planı gerçeği var. Biz özellikle direk uçuş noktasında Türkiye Barolar Birliği’nden de yardım istedik. Uluslararası alanda davalarla adada, Kıbrıslı Rumlar kadar hak sahibi olduğumuzu ortaya koyacak bir mücadele başlatacağız. Türkiye’de barolar da bizim yanımızda olacak” diye konuştu.

19/09/2019 16:23

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TAGS: Ersin Tatar, haber, kıbrıs
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