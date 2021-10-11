Tatar “Doğa Yansımaları” İsimli Resim Sergisinin Açılışını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu sabah, akademisyen-sanatçı Yrd. Doç. Dr. Mine Okur’un “Doğa Yansımaları” isimli resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Okur’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı “Doğa Yansımaları” adlı kişisel sergi Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda sergileniyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sergideki konuşmasında, sergi açılışında bulunmaktan ve güzellikleri paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilham verici çalışmaların geleceğe taşınmasının önemine işaret etti.

Doğasever biri olarak ülkede yapılan kültürel çalışmalara verdiği öneme değinen Cumhurbaşkanı Tatar, güzelliklerin insan yaratıcılığıyla ortaya çıkmasıyla geleceğe umutla ve güvenle baktığını belirtti.

“Ülkemizin güzel doğası ve kültürel varlıklarımız var, bir devletimiz var” diyerek, karamsar olmamak gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, hafta sonu YDÜ’de açılışının gerçekleştiği Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi’ne atıfta bulunarak “14 farklı Türk devletinden sanatçılar KKTC’de ortaya koydukları önemli çalışmalarla hem YDÜ’nin hem de KKTC’nin şanına şan katmaktadırlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, serginin hazırlanmasına katkı koyan ve değerli eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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11/10/2021 14:50