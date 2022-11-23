Tatar, ‘Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan Kıbrıs’ın Önemi’ konulu konferans verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır’da temaslarda bulunuyor…

Cumhurbaşkanı Tatar, temasları çerçevesinde ilk olarak, Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi’nde ‘Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan Kıbrıs’ın Önemi’ konulu bir konferans verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum ve Yunan ikilisinin hiçbir zaman Adanın tek başına sahibi olmadığını vurguladı.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar İngiliz sömürge döneminde Rum ve Yunanlıların nüfusunun artırıldığını ve çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün de Anadolu’ya göç etmek zorunda bırakıldığını anlattı.

Diyarbakır’da çeşitli ziyaretlerde bulunacak olan Tatar, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep’te de temaslarda bulunacak.

Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından 26 Kasım Cumartesi günü adaya dönecek. BRT

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23/11/2022 12:26