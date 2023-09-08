Tatar: “Dünya genelinde yakalanan başarılar, Kıbrıs Türkü’nün neler yapabileceğini dünyaya gösteriyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapay zeka alanında geliştirdiği proje ile ödül alan Kıbrıs Türkü, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Şenvar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, dünya genelinde yakalanan başarıların, Kıbrıs Türkü’nün neler yapabileceğini dünyaya gösterdiğini söyledi.

Günümüz teknolojisi yapay zeka alanında, Özlem Şenvar’ın geliştirdiği ödüllü projelerin gurur kaynağı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu hususta sizlere şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ederim” dedi.

Prof.Dr. Özlem Şenvar da kabuldeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar'a kabullerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi.