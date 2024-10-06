Tatar, Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü" mesajında öğretmenliğin yeni nesillere ışık tutan en değerli meslek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayımladığı yazılı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla sizleri en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmenlik, ülkemizin geleceğini inşa eden, yeni nesillere ışık tutan en değerli meslektir.

Sizler, bilgi ve deneyimlerinizi özveriyle paylaşarak, öğrencilerimizin hayatlarına yön vermekte, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktasınız.

Halkımızın temel değerlerini aktarırken, çağın gerektirdiği yenilikçi bakış açısını da kazandırıyorsunuz. Öğrencilerimizi, ülkemizin geleceğine hazırlarken, onların karakterlerinin şekillenmesinde de önemli rol oynuyorsunuz.

Fedakârlıklarınız ve emekleriniz takdire şayandır. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde, ülkemiz her geçen gün daha da ilerlemektedir.

Bu vesileyle, tüm öğretmenlerimizin Dünya Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum."