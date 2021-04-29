Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin İsviçre’de Cenevre Başkonsolosluğu’nun yeni hizmet binasının açılışında konuştu.

Çavuşoğlu: KKTC vatandaşları da yararlanabilecek

Türkiye Dış İşleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu, hizmete yeni giren binada İsviçre ve Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarının online işlemlerinin yapılabileceğini belirterek, hizmetlerden KKTC vatandaşlarının da yararlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da açılışta yaptığı konuşmada, Kıbrıs konulu gayrı resmi 5+BM toplantısı nedeniyle Cenevre’de bulunduğuna işaret ederek, aynı zamanda binanın açılışında da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tatar: Tarihi bir adım attık

Ersin Tatar, Türkiye Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cenevre’deki görüşmelerde yer aldığını ifade ederek, “Haklı davamızda yanımızda durdu. Tecrübesi ve engin çalışmalarıyla katkı koydu” dedi.

5+1 gayrı resmi toplantıda tarihi bir adım atıldığından bahseden Tatar, “Egemen eşitliğe dayalı sürdürülebilir bir anlaşma talebini kayıtlara geçirdik” ifadelerini kullandı.

Tatar, tarihte ilk kez Kıbrıs görüşmeleri kapsamında, egemen eşitliğe dayalı, uluslararası alanda tanınan bir KKTC için adım attıklarını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı ancak elçilik ve temsilciliklerinin bulunmadığı yerlerde Türkiye’ye ait konsoloslukların KKTC halkına da hizmet verdiğini vurguladı. Tatar, Cenevre Başkonsolosluğu’nun yeni hizmet binasının açılışının hayırlara vesile olmasını diledi.

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29/04/2021 13:40