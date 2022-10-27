Tatar: Egemenliğimiz ve yarattığımız değerler, bizi geleceğe taşıyacak olan başarılarımızdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçılarının hazırladığı eserlerden oluşan ve Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda düzenlenen “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi’nin” açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, serginin açılışında yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir serginin açılışını yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek KKTC’deki başarının, Yakın Doğu Üniversitesi’nin varlığı ile güçlendiğini belirtti.

Tatar, şöyle konuştu:

“Cumhuriyetin ortaya koyduğu önemli ilkeler ve halkımızın müreffeh bir yaşama kavuşabilmesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının o zor dönemleri aşarak vatana ve millete bahşettiği değerlerimizdir. Bunların üzerine inşa edilen KKTC’de Türklük dünyasında yerini alan kurum ve kuruluşlarımız, ambargo ve engellemeleri nasıl aşabileceğimizin en büyük göstergesidir."

Tatar, milli davanın devam ettiğini kaydederek "O milli davanın sürmesinin nedeni, egemenliğimizdir. Egemenliğimiz ve yarattığımız değerler, bizi geleceğe taşıyacak olan başarılarımızdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

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27/10/2022 22:37