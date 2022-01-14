Tatar: “Eğitim sürecinin birlik ve beraberlik ruhuyla devam edeceğine inanıyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Müdürü Ziya Tüzel, okul aile birliği başkanı Mücessem Öder ve okul aile birliği üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, okul müdürü ve okul aile birliği başkan ve üyelerine, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, çok başarılı öğrencilerin olduğunu ve bunun kendisini mutlu ettiği ifade ederek pandemi sürecinde olmamıza rağmen eğitim ve öğretime devam eden öğretmenlerimizin çok büyük sorumluluklarının olduğunu söyledi.

“Devlet olarak okullarımıza her türlü desteği vermeye hazırız”

Sorumluluklarının bilinci içerisinde öğretmenlerin, okul aile birliği başkan ve üyelerinin önderliğinde, eğitim sürecinin birlik ve beraberlik ruhuyla devam edeceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar; “Öğrencilerin eğitimi ve geleceği çok önemlidir. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile istişarede bulunup bu pandemi sürecini en iyi şekilde yöneterek çocuklarımızın eğitimine devam etmesi tek arzumuzdur. Bu günler geçecektir. Ülkemizde çok başarılı öğrenciler yetişmektedir. Karakteri, maneviyatı ve vatan sevgisiyle ülkemize hizmet edecek olan bireyler yetiştirmek büyük bir sorumluluktur. Öğretmenlerimizin bunu başarıyor olması da ayrıca mutluluk vericidir. Biz de devlet olarak okullarımıza her türlü desteği vermeye hazırız” diyerek okul müdürü, öğretmenler, okul aile birliği başkan ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

19 Mayıs Türk Maarif Koleji Müdürü Ziya Tüzel de yaptığı konuşmada, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek okul ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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14/01/2022 10:07