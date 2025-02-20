Tatar, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’den gelen Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, Tatar, heyete ziyaretleri için teşekkür ederek EYUDER’in çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tatar, Türk Dünyası ile ilişkilerin son yıllarda giderek güçlendiğine dikkat çekerek, önümüzdeki süreçte dil ve kültür birliğinin yanı sıra eğitim anlayışının da bütünleştiği, devletlerin potansiyellerini iş birliği için kullandığı bir yapı oluşmasını temenni etti.

Eğitim alanındaki çalışmalara büyük önem verdiğini vurgulayan Tatar, KKTC’nin Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde EYUDER’in düzenleyeceği uluslararası kongrede temsil edilmesinin büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

İletişim çağında devletlerin birbirleriyle çok daha yakın ilişkiler kurabildiğini söyleyen Tatar, Türkiye’nin Türk devletleri arasında en büyük ve en güçlü ülke olarak bu süreçlerin merkezinde yer aldığını, aynı zamanda Türk toplumlarının sesi ve umudu olduğunu dile getirdi.

EYUDER Genel Başkanı Çilek’ten davet

EYUDER Genel Başkanı Adem Çilek ise, dernek ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı bu yıl 16’ncısı düzenlenecek Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’na (EYFOR) davet etti.

Çilek, 30 Nisan’da Antalya’da gerçekleştirilecek kongreye Türk dünyasından eğitimcilerin, bürokratların ve akademisyenlerin katılacağını belirtti. Çilek, Türk Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nden yaklaşık 700 kişilik bir katılım beklendiğini söyledi.

Türk Dünyası’nda eğitim birliğinin sağlanması açısından bu kongrenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Çilek, KKTC’nin kongrede temsil edilmesinin, ülkenin görünürlüğünü artırma açısından da değerli olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a misafirperverliği için teşekkür eden Çilek, kabulde Tatar’a hediye takdim etti.