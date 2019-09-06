Tatar Eko-Avrasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren’i Kabul Etti

Başbakan Ersin Tatar, bugün Başbakanlık’ta Eko-Avrasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren’i kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hikmet Eren ise Eko-Avrasya olarak KKTC'nin uluslararası arenada tanınırlığının arttırılması hususunda geçmiş yıllarda yaptığı çalışmalara yeniden hız vereceğini belirtti.

Eren, Başbakan Tatar ve kabineye başarı dileklerini de iletti.