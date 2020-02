Tatar: Ekonomimiz için olumlu gelişmelerden mutluyuz

Cumhuriyet Meclisi’nde, mali protokol, et ithali ve asgari ücret konularında konuşmalar yapıldı.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, iç tüzüğe göre söz alarak, asgari ücret konusunda konuştu. Arıklı, Asgari Ücret Komisyonu’nun oluşumunun devlet, işveren ve özel sektörle bağı olmayan sendikalardan oluştuğunu ancak özel sektör temsilcilerini temsil etmediğini savunarak, devletin mutlak suretle işçinin yanında olması gerektiğini kaydetti.

Arıklı, yıllara göre asgari ücretin döviz karşısında kaybettiği değere dikkat çekerek, yıllar içinde asgari ücretin döviz karşısında yüzde 40’larda değer kaybettiğini, “ucube” diye nitelediği asgari ücreti belirleme sürecinde “tiyatro” sergilendiğini savundu.

Hükümeti bu konuda inisiyatif üstlenmeye ve asgari ücreti belirlemede elini taşın altına sokmaya, yasaya göre asgari ücreti belirlemeye çağıran Arıklı, Türkiye’de asgari ücrette yüzde 36 civarında iyileşme yaşanırken KKTC’de bunun tam tersi olmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Arıklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının açıkladığı prim konusuna da işaret ederek, uygulama olarak güzel ama kimlere yatırılacağının da iyi denetlenmesi gerektiğini kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da bunun üzerine söz alarak, asgari ücret konusunun ülkenin kanayan yarası olduğunu, Arıklı’nın konuşmasının bu sorunların aşılmasına katkı sağlayacağına inanç belirtti, aldığı notları ilgili bakana aktaracağını söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli de, et İthali konulu konuşmasında, “Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdurlar” diyerek, temel gıda maddeleri açısından büyük önem taşıyan tarım ve hayvancılıkta bütçe yetersizliğine değindi.

Bu konuda Güney ile Kuzey arasında rakamlarla değerlendirmeler yapan Angolemli, yakında süt kaçakçılığına da başlanacağına inandığını ifade etti. Angolemli, üretime destek verilmesinin, tarım sektöründe bazı önlemlerin alınması ve üreticinin girdi maliyetlerinin düşürülmesinin önemine işaret etti.

Angolemli, ülkede denetim olmadığını, kaçakçılığın “başını alıp gittiğini” ifade ederek, girdi maliyetleri düşürülmediği sürece bunların süreceğini kaydetti ve hükümete tüketiciler için çalışma ve denetim yapma çağrısında bulundu.

Et fiyatlarının ve etlerin denetlenmesi, fiyatlarının ve hayvan yaşlarının şeffaf bir şekilde kamuoyu gündemine getirilmesinin gerekliliğine değinen Angolemli, et ithaliyle de sorunun çözülemeyeceğini, kendi üreticilerine sahip çıkmanın önemli olduğunu vurguladı.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, göreve geldiği günden beridir et ithalinin karşısında durduklarını ve üretime sahip çıktıklarını ancak ülkede et konusunda bir fiyat artışı yaşandığından buna karşı önlem almak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Oğuz, girdi maliyetlerinde yükselme olmamasına rağmen et fiyatlarında artış yaşanması karşısında et ithaline mecbur kaldıklarını ifade ederek, et ithalini devletin yapacağını belirtti.

“Ülkede menfaat ilişkileri öyle bir gelişti ki bunun önüne kimse geçemez. Polis üç operasyon yaptı et fiyatları yükseldi” diyen Oğuz, ülkede hayvan alım satımında okka değil kilo üzerinden satış yapılması gerektiğini anlattı.

Dursun Oğuz, hayvan kesiminin gıda güvenliği açısından denetiminin şart olduğunu, bu konuda gerekli adımları attıklarını ancak serbest piyasa olduğundan istenilen fiyattan satış yapılabileceğinden müdahale edemeyeceklerini ifade etti. Oğuz, ülkede hayvancının zarar etmesini istemediklerini ancak fiyat artışlarına da bir şekilde müdahale etmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ile Fikri Toros da yerlerinden söz alarak, maliyetleri düşürmeye yönelik önerilerde bulundu ve domuz eti ithaline de izin verilip verilmeyeceğini sordu.

Domuz etiyle ilgili çalışmaların Ekonomi Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğüne işaret ederek, et ithaliyle ilgili de siparişe göre karar vereceklerini kaydeden Oğuz, toplum sağlığı açısından en doğru kararı almak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, mali protokolle ilgili konuşmasında, bu konuda yaşanan “keşmekeşin” sürdüğünü, sorulara yanıt alamadıklarını, bilgi elde edemediklerini ve tüm bilgilere araştırma yaparak ulaşabildiklerini kaydetti.

İki ülke arasında yapılan yeni bir anlaşma olduğunu ancak bu konuda ne Meclis’e bilgi verildiğini, ne de Resmi Gazete’de yayınlandığına işaret eden Erhürman, Türkiye’de Resmi Gazete’de yayınlanan protokoldeki rakamlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erhürman, rakamların yanlışlıklar içerdiğini ve aslında kaynakların hiç kullandırılmayan kaynaklar olduğunu söyledi.

Erhürman, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı okuyarak, maddeler üzerinden değerlendirmeler yaptı ve bu rakamların kullandırılan kaynaklar üzerinden kalan miktarlar ile kullandırılmayan miktarların toplamı olduğunu anladığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyeti’nin kararıyla bu miktarların kullandırılabileceğine de işaret eden Erhürman, Başbakan Ersin Tatar’ın açıkladıklarıyla gerçek arasında “fersah fersah” farklılık olduğunu, hiçbirinin doğru çıkmadığını söyledi.

TATAR İLE ERHÜRMAN TARTIŞTI

Başbakan Tatar, Erhürman’ın sözleri üzerine oturduğu yerden “Benim hatam nedir?” diye sordu. Tatar ile bir süre karşılıklı tartışan Erhürman, konuşmasının devamına, Meclis’te “ciddiyet” sorunu olduğunu söyledi. Erhürman, kaynakların kullanımı hakkında Başbakanın açıklamaları üzerinden soru sormanın da yapılamayacağını ifade ederek, Tatar’ı anlamakta zorluk çektiğini kaydetti.

Tufan Erhürman, Tatar’ın muhalefette iken her Meclis günü mali protokolü konu ettiğini ancak şimdi kendilerinin gündeme getirdiğinde “celallendiğini” ifade etti. Erhürman, “Gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Ben böyle ciddiyetsizlik görmedim. Ben eleştirmedim bile. Sadece açıklamalarını dile getirdim. Bu kadar üsluplu konuşmaya bile dayanamıyorsa anlayamam, yaptığınız her anlaşmayı sorgulayacağız, neyi yapabildiğinizi ve yapamadığınızı öğreneceğiz” dedi.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, Erhürman’ın verdiği tarihler ve rakamların doğru olduğunu, ancak Mali İşbirliği Protokollerin hükümetlerin olmazsa olmazları olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, Türkiye ile imzalanan anlaşmanın maddelerini değerlendirerek, ek protokolle ilgili bilgiler verdi ve yeni anlaşmanın da hazır olduğunu bildiğini ifade etti, ancak kendi ev ödevlerini de yapmalarının önemine işaret etti.

Ülkede mahalli gelirlerin artırılmasının önemine işaret ederek, sıkıntıları anlatan Amcaoğlu, birlikte çalışmalar yapmaya hazır olduklarını söyledi. Amcaoğlu, ülkede konuşmaktan fazla şeylerin yapılması gerektiğini, önemli olanın çare üretilmesi ve ülkenin geleceğine yönelik adımların atılması olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, bugün gazetelerde çıkan haberlerin de doğru olmadığını vurguladı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da söz alarak, şunları söyledi:

“Biz hükümet olarak protokolün devamı ve para akışının sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye de kendine göre sıkıntıları aşıp bu yönde adımları atıyor, ekonomimiz için olumlu gelişmelerden mutluyuz. Türk hükümetine teşekkür ediyoruz. İşler çok iyi yönetiliyor. 2020 protokolünde de hazırlıkları tamamladık ve ilgili yerlere iletildi, mutlaka imzalanacaktır. Yerel gelirlerimiz de artıyor, faizlerdeki düşüşler de piyasaya ekonomiye çok olumlu yansıdı. Memnuniyet vericidir”

Meseleye büyük ve geniş çerçeveden bakılması gerektiğini kaydeden Tatar, para akışının devam etmesinin, Türkiye’nin KKTC’ye destek olmasının, Türkiye Cumhurbaşkanının anlaşmayı imzalamasının ekonominin gelişmesi ve ülkeye güvenin artması açısından önemli olduğunu ifade etti. Tatar, vatandaşlar ve yatırımcılara, “Bize güvenin, KKTC’nin geleceğine, gelişmelere güvenin, yatırımlara devam edin” çağrısında bulundu.

Tatar, Erhürman’ın konuşmasını eleştirerek, Maliye Bakanlığı’nın protokol ve kaynak akışlarını takip ettiğini, bazı kaynakların gelmesinin gecikebileceğini ancak önemli olanın ilişkilerin ve ekonominin geliştirilmesi olduğunu vurguladı.

Taşınmaz Mal Komisyonunun da önemli olduğunu ve mülkiyet konusunda bir kaynak yaratılması için bazı adımlar atıldığını kaydeden Tatar, bu konuyu önemsediklerini ve bu alana daha fazla kaynak yaratmak için çalıştıklarını söyledi.

Başbakan Tatar’ın konuşması sırasında CTP milletvekilleri ile Tatar arasında tartışma yaşandı.

03/02/2020 15:30