Tatar: Elçilikle uyum içerisinde çalışmamız önemli

Başbakan Ersin Tatar BRT’de yayınlanan Basın Odası programına konuk oldu. Başbakan Tatar, “Hükümetin kurulma aşamasında Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği’ne kabine sunuldu mu” sorusu üzerine “Hayır. Evet elçiliğe gittim ama sadece kahve içtik” dedi. Tatar şöyle devam etti: Elçilikten birisi bana şunu bakan yap bunu bakan yap demedi. Böyle bir şey olamaz. Bir takım değerlendirmeler yaptık. Uyum içerisinde çalışmamız önemli. TC-KKTC mali protokolünün imzalanması için görüşmeler yaptık. Mali ve ekonomik konularda uyum içinde çalışma istemimi ilettim ve bu konuda beni her aşamada uyum içinde çalışmak istediğimi söyledim.