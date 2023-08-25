Tatar, Emekli Piyade Yüzbaşı Ergül Kemal Uysal’ın cenaze törenine katıldı

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25/08/2023

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Tatar, Emekli Piyade Yüzbaşı Ergül Kemal Uysal’ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı saflarında Takım, Bölük Komutanlığı ve Karargah subaylığı görevlerinde bulunmuş, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda Bölük Komutanlığı ve Karargah Subaylığı yapmış Emekli Piyade Yüzbaşı Ergül Kemal Uysal’ın cenaze törenine katıldı. 

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ergül Kemal Uysal, Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında askeri törenle Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, yaşamını yitiren Uysal’a rahmet; yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

25/08/2023 15:59
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TAGS: Tatar, Emekli Piyade Yüzbaşı Ergül Kemal Uysal
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