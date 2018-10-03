Tatar, Emlakçılarla Bir Araya Geldi

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, konut sektörünün ülke kalkınmasının temel öğelerinden biri olduğunu ve sorunlarının mutlaka aşılması gerektiğini belirtti.

Ersin Tatar’ın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkan adayı Tatar, bir grup müteahhit ve emlakçıyla bir araya gelip, sektörün sorunlarını görüştü.

Tatar, yararlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, yaşanan ağır ekonomik krizin sektöre etkilerini ve finans sektörüne yansımalarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Sektörün geleceği için uzun vadeli doğru planlamaların şart olduğunu ifade den Tatar, “Ülkesel fiziki planlamayla imar planlarının sektör için önemli olduğunu vurgulayarak, dikey ve yatay büyümeyi oto-park, trafik ve genel olarak çevresel faktörleri de göz önünden bulundurarak düzenlemelere, gidilmesi gerektiğini ortaya koyduk” dedi.