Tatar: ''En erken zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum''

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03/07/2022

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Tatar: ''En erken zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum''

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tatar, Sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama ise şöyle;

''3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Prof.Dr. Hamza Duydu soysal medya hesabında paylaştığı gibi

Dr. Derviş Eroğlu kardiyoloji servisinde tansiyon ve ritim takibi amaçlı müşahede altına alınmış olup Sayın 3. Cumhurbaşkanımızı gayet iyi gördüm. Acil şifalar diler, en erken zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.''

03/07/2022 20:17
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