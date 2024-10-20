Tatar: Engelli sporcularımızı unutamayız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’den Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın yanı sıra Türkiye’den Fenerbahçe İstanbul Jet, TSK Rehabilitasyon ve Tosyalı İskenderun takımlarının karşılaştığı “Mustafa Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Anı Turnuvası”nın ödül törenine katıldı.

Törende takımlara ve hakemlere ödüllerini takdim eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ayrıca Engelliler Spor Federasyonu’nda görev yapan yönetici ve sporcuların ailelerine de anı plaketi verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, tekerlekli sandalye basketbol turnuvasının KKTC’de yapılmasının önemine dikkat çekerek, turnuvanın Engelliler Federasyonu Başkanı merhum Mustafa Çelik’in anısına yapılmasının ise son derece anlamlı olduğunu söyledi.

Türkiye’den gelen takımları selamlayan ve şampiyon olan Fenerbahçe’yi kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, olağanüstü hal bölgesinde yaralanan askerlerin yer aldığı TSK Rehabilitasyon takımını turnuvada görmenin kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Engelliler Federasyonu’nda emeği geçen hayatını kaybetmiş yönetici ve sporcuların her zaman hatırlandığını ve unutulmayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, onları saygıyla andı.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu ve Cumhurbaşkanı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ile merhum Mustafa Çelik’in eşi Özlem Çelik’e de yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi’nde engelli sivil toplum örgütleriyle birlikte, engelli bireyleri daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir projelerin üretilmesi için çalışıldığını kaydetti.