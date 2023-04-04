Tatar: EOKA’dan övgü ile bahsetmek çağdışı bir zihniyet

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in EOKA’dan övgü ile bahsetmesinin çağdışı bir zihniyeti yansıttığını söyledi.

TRT Haber’e konuşan Tatar şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta çok acılar çektik. Soykırımdan geçtik. Bütün bunların altında EOKA yatıyor. EOKA etnik temizlik yapıp, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için yemin etmiş bir terör örgütüdür. Böyle bir örgütü övmek gerçekten tahrik edicidir. Hristodulidis’i sağduyulu açıklamalar yapmaya davet ediyorum…”

Bu habere tepkiniz:



04/04/2023 22:12