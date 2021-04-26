Tatar, Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ile Ankara'da görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde Cenevre'de yapılacak, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesinde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gitti.

Yoğun görüşme trafiği bulunan Ersin Tatar ile Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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26/04/2021 14:57