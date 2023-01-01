Tatar, Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı,Türk ulusunun yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Türk ulusunun yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına, Türk ulusunun ve tüm Türk halkının yeni yılını kutladı; sağlık, mutluluk ve esenlik diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Tatar’ın şahsında, Kıbrıs Türk halkının yeni yılını kutladı; birlik ve beraberlik mesajı yanında sağlık, mutluluk ve esenlik temenni etti.

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01/01/2023 11:29