Tatar- Erdoğan zirvesinde gündem ekonomik kriz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haber Kıbrıs Genel yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'ye yaptığı özel açıklamada, Türkiye'de yaptığı görüşmelerde, öncelikli gündeminin ekonomi olduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ekonomi gündemi ile görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Sayın Erdoğan, bu zor günlerde, KKTC'de sıkıntı yaşanmaması adına para akışı için gerekli talimatları vermiştir. Bu ülkemizin bu zor günlerden en az zararla geçmesi için son derece önemlidir" dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun'un temaslarına da dikkat çeken Tatar, "Sunat bey de ilgili makamlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Burada da KKTC'deki TL mevduatların Türkiye'de olduğu gibi, merkez bankası aracılığı ile kalkan altına alınması sağlandı" ifadesini kullandı.

Tatar ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye- KKTC ticaret anlaşmalarında Türk Lirası üzerinden anlaşmaların yaygınlaşması için de talimat verdi.

Tatar, ilk etapta maliyeye aktarılacak kaynakla, devletin özel sektöre, piyasaya olan borçlarını da ödeyebileceğini belirterek, bunun da bir rahatlama getireceği üzerinde durdu.

Cumhurbaşkanı olarak, sürekli halkın içerisinde olduğunu vurgulayan Tatar, "Halkımızın sorunlarını en iyiş bilenlerden biriyim. Ev ev, köy köy bu ülkenin her köşesini biliyorum, haliyle sorunları da dinliyorum. Hiç kimse sorunlara duyarsız olduğumu düşünmesin. Her platformda ülkemizin refahı için görüşmeler yapmaya, hükümetlerle istişare içerisinde bu zor günlerin aşılması için üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim" dedi.

Tatar, görüşmede Turizm ve Yüksek Öğretim alanında oluşan yapının bozulmaması gerektiğinin altını çizdiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bu iki alan bizim adadaki en büyük gücümüz. Bu sektörler bu günlere kolay gelmedi. Türkiye ile yıllık 1 milyon turist, 100 bin öğrenci hedefleri koyduk. Pandemi öncesi her iki hedefe de Türkiye'nin destekleri ile ulaştık. Bu noktada, Turizm ve Yüksek Öğretime dayalı KKTC’nin her zamankinden daha fazla TC’nin desteğine ihtiyacı olduğunu belirttim" ifadelerini kullandı.

Tatar, verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini, sürecin takibinin de tarafınca yapılacağını belirterek, KKTC'deki sorunlarla yakından ilgilenen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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24/12/2021 08:24