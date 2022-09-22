Tatar, Erdoğan’a teşekkür etti

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Kurul’unda KKTC’nin tanınması yönünde çağrı yapmasından dolayı teşekkür etti.

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22/09/2022

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Tatar, Erdoğan’a teşekkür etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Kurul’unda KKTC’nin tanınması yönünde çağrı yapmasından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile New York’ta Türkevi’nde görüştüm. BM Kurul’unda tarihi konuşmasında KKTC’nin tanınması yönünde çağrı yapmasından dolayı şahsım ve Halkım adına teşekkür ettim.” ifadelerini kullandı.

22/09/2022 09:32
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TAGS: Tatar, Erdoğan, teşekkür,
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