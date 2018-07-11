Tatar, Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni görev dönemindeki ilk ziyaretlerini Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapmasının stratejik anlamının çok değerli olduğunu vurguladı.

Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklama ile, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti ve ziyaret sırasında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Tatar, Erdoğan’ın, Kıbrıs konusunun milli bir dava olduğu, ve Kıbrıs Türkü’nün milli gelirini 2 katına çıkarmayı hedefledikleri yönündeki, açıklamalarına dikkat çekerek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu mesajların kıymetini iyi bilmeliyiz” dedi.

Tatar, Erdoğan’ın Kıbrıs konusunda çok net konuştuğunu ve Rum oyunlarına ve hayallerine pabuç bırakılmayacağını net bir şekilde ifade ettiğini vurgulayarak, Erdoğan’ın Kıbrıs’ta Rum zihniyetinin aradan geçen bir yılda değişmediğini vurgulamasının Türkiye’nin yeni yol haritasına sıcak baktığını gösterdiğini belirtti.

Türkiye ile birlikte artık Rum’un Kıbrıs Türk halkını çözümsüzlüğün mağduru pozisyonunda tutmasına isyan etmek gerektiğini, Rum’un Kıbrıs Türk halkını masada tutarak haklarını gasp etmesine “dur” diyebilme cesaretini ortaya koymak gerektiğini ifade eden Tatar, “Burada görev en başta Sayın Cumhurbaşkanı’na ve Meclisimize düşmektedir” dedi.

Tatar,Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Türkü’nün bugünkü gelir seviyesinin iki katına çıkarılacağı yönündeki sözünün çok ciddi bir şekilde takip edilmesi , gereği yapılması ve Türkiye’den de taahhüt ettiği desteği yerine getirmesinin talep edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nden, reform niteliğindeki yasaların bir an önce çıkması, yatırım olanaklarının sağlanması, Türkiye’den gelen suyun tarımda kullanılmasına yönelik plan ve program yapılması gerektiğini belirtti.

Türkiye’den kabloyla elektrik enerjisi getirilmesi projesine gereken ağırlık verilirken, alternatif , yenilenebilir enerji temini konusunda da gereken adımların süratle atılması gerektiğini kaydeden Tatar, “Yapacak çok şey vardır. Şimdi çalışma, ülkemizi daha ileri götürme zamanıdır. Bunu yapamayacak olanlar, yapmaya niyeti bulunmayanlar bir tarafa çekilmeli, yapacak olanların, çalışacak olanların önü açılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsında Anavatan Türkiye’ye, Kıbrıs milli davasına verdiği destek ve Kıbrıs Türk halkının kalkınması için ortaya koyduğu vizyon dolayısıyla teşekkür etti.