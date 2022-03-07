Tatar, eşiyle birlikte Akdoğan’da Kadınlar Günü etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Akdoğan’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla eşi Sibel Tatar ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Akdoğan’da bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Sibel Tatar’ın öncülüğünde yapılan çalışmaların bütün kadınlara hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, siyasetin içinde yıllardan beri halkla iç içe olduğunu söyleyerek eşi Sibel Tatar’la birlikte böylesine anlamlı etkinliklere katılmanın kendisi için çok büyük önem taşıdığını söyledi.

“KADINLARIMIZLA NE KADAR ÖVÜNSEK AZDIR”

Her başarılı adamın arkasında mutlaka bir kadının olduğunu dile getirerek Sibel Tatar’ın öncülük ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi’nin de katkısıyla bu projeleri hayranlıkla ve takdirle takip ettiğini, daha farklı projelerin de hazırlandığını ve hayata geçirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar; “Kadınlarımızın çalışıp üretmesi ülkemizin büyük bir zenginliğidir. Erkekler kadar kadınların da söz hakkının olması gerekir. Kadınların, bir ülkeyi ayakta tutabilmek için verdiği emek daha fazladır. İşin temelinde kadınlar vardır. Kadınlarımızla ne kadar övünsek azdır” dedi.

Dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılı durumların bir an önce geçmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, bütün kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

SİBEL TATAR: “KADINLARIMIZIN EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAZANMASI EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİR”

Sibel Tatar da konuşmasında, böylesine anlamlı bir günde çok güzel bir amaç için Akdoğan’da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek ülkede kendi emeğiyle üreten kadınların var olduğunu, kooperatifleşmenin çok önemli olduğunu dile getirdi. Sibel Tatar, kadınların el emeği ile hazırladığı ürünlerin maddi olarak da geri dönüşümünü almaları gerektiğini ve bu konuda üzerine düşen görev ne ise yapacağını ifade etti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı kurduklarını dile getiren Sibel Tatar, adada bulunan 43 kadın örgütünün 41’inin bu ağda görev yaptığını bildirdi.

Kadın sivil örgütleriyle yapılan toplantılarda kadın örgütlerinin, birlikte ve birbirine bağlı bir şekilde çalışma fırsatı bulduğunu kaydeden Sibel Tatar; kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmasının, en büyük hedefleri olduğunu dile getirerek kendi ayakları üzerinde durabilen kadınların her türlü şiddete karşı da ekonomik gücüyle korunabileceğini ifade etti.

Kadın örgütleri ağının oluşmasındaki en büyük sebebin de kadının ekonomik özgürlüğü olduğunu dile getiren Sibel Tatar, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile 8 Mart Salı günü sosyal medya ağlarında ve kamu spotuyla kadınların bilgilendirileceği bir dizi eğitimler ağının oluşturulduğunu ifade ederek kadınların, genç kızların çalışmak istediğini fakat nerede ve ne iş yapacağını bilemeyebileceğini söyleyerek bu ağın da bu konuyla ilgili, çalışmak isteyen kadınlara yardım etmek ve eğitim vermek amacını taşıdığını dile getirdi.

Sibel Tatar, yapılacak kursların arasında sele-sepet yapımı, gastronomi, aşçı yardımcılığı, çocuk ve hasta bakıcılığı gibi konularda eğitim sağlanacağını ve eğitimin sonunda da katılımcılara KKTC Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan sertifika verileceğini söyledi. Aynı zamanda kadınların bankalardan kredi alabilme olanağının da bulunacağını ifade eden Sibel Tatar; böylece, iş kurmak isteyen veya işini geliştirmek isteyen kadınlara bir imkân tanınmış olacağını belirtti.

8 Mart dolayısıyla kadınlara verilebilecek en güzel hediyenin iş, eğitim ve işinde kullanabilmesi için kredi sağlamak olduğunu belirten Sibel Tatar, emeği geçenlere teşekkür etti.

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07/03/2022 21:33