Tatar, eski bakanlardan Eşber Serakıncı’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY'un kuruluş aşamasında büyük katkı ve emeği geçen" eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanlarından Eşber Serakıncı’yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte yürüttüğü çalışmalardan ve TÜRKSOY’un kuruluş aşamasındaki emeklerinden dolayı Eşber Serakıncı’ya teşekkürlerini sundu. Tatar, Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde TÜRKSOY’u da ziyaret ettiğini ve oradaki faaliyetleri yakından takip ettiğini ifade ederek, orada devam eden çalışmaların ileri aşamada olduğunu kaydetti.

Türk dünyasında kültür birliğinin kurulması adına Eşber Serakıncı’nın yaptığı çalışmaların ve sunduğu hizmetlerin yadsınamaz olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçmişte Eşber Serakıncı’nın atmış olduğu adımın, KKTC’nin devlet olarak altyapısının daha da güçlenmesine katkı sağladığını, Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üyelik kazanılmasının da bunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Eşber Serakıncı da konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti. TÜRKSOY’un kuruluş süreçlerinde ve teşkilatın isminin belirlenmesinde aktif olarak görev aldığını kaydeden Serakıncı, o döneme ait anılarını anlattı ve geçmişte sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan açıklamada, Türk devletlerin bir çatı altında bir araya gelmesi için düzenlenen çeşitli toplantılarda KKTC’yi temsilen Eşber Serakıncı’nın katıldığı ve ilk olarak kültürel çalışmalar yapılması kararlaştırılarak, 1993’te Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) kurulduğu belirtildi. Açıklamada, “TÜRKSOY” adının da Eşber Serakıncı’nın “Hepimiz Türküz, Türk soyundan geldik” sözlerinden geldiği kaydedildi.