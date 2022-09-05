Tatar: Farklı kültürlerin kültürümüzle kaynaşması bir zenginliktir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele Belediyesi’nin dün düzenlediği “4. Kültürlerin Kaynaşması” etkinliğinin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, yıllar boyu bu topraklarda kültürü yaşatma başarısı gösterildiğini belirterek farklı kültürlerin Kıbrıs Türk kültürüyle kaynaşmasının bir zenginlik olduğunu söyledi.

Tatar, İskele Belediye Başkanı’na, personele ve katkı koyan herkese teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.

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05/09/2022 09:37