Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yöneticiler ve antrenörlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasında, bütün sporcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan etkinlikleri yakından takip ettiğini belirterek sporcuların başarısının KKTC’nin gururu olduğunu dile getirdi.

Engellilerin engellerini aşmak için mücadele ettiğimizi ifade eden Tatar, sıkıntıları aşmak için hep birlikte çalışmak gerektiğini ve her zaman sporcuların yanında olduğunu belirtti.

Tatar; “Farklı ülkelerde bayrağımızı taşıyıp ülkemizi temsil ediyorsunuz. Bunun anlamı çok büyüktür. Bütün bunlar KKTC’nin imajına olumlu bir şekilde yansımaktadır. Uluslararası topluma, KKTC devletinin kendi insanına sahip çıktığını ifade ediyoruz. Herkes size saygı duymaktadır” diyerek, sporculara çalışmalarında başarılar diledi.

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01/12/2022 17:14