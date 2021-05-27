Tatar: Farklılıklar ülkenin en büyük zenginliklerinden biri

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Alevi Kültür Merkezi Başkanı Cenk Çakmak ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre KKTC Alevi Kültür Merkezi’nin bugüne kadar birçok etkinliğinde severek yer aldığını ve birçok dostluklar edindiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Buradan can kardeşlerime sevgi ve selamlarımı gönderiyorum” dedi.

Kültürel farklılıklara ve inançlara her zaman çok büyük saygı duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu farklılığın, ülkenin en büyük zenginliklerinden biri olduğunun altını çizdi.

Demokratik bir ortamda, saygıyı esas alarak farklılıkları bir zenginlik olarak bünyesinde barındıran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bu anlayışı tüm dünyanın kabul etmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, farklılıkları zenginlik olarak görüp kendi demokrasisi içerisinde, kültürel geleneği ve anlayışıyla barındırıp korumanın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bahse konu bu anlayışın, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün altyapısını oluşturduğuna vurgu yaptı.

“KKTC’NİN HER ALANDA KALKINIP GELİŞEBİLMESİ İÇİN VERİLEN MÜCADELE SÜRECEK”

Haksız ve çağ dışı tüm izolasyonlara rağmen Kıbrıs Türk halkının verdiği siyasi, ekonomik, kültürel ve sportif anlamda verdiği mücadelenin önemli başarılar olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü öngören yeni vizyonun sahiplenilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin her alanda kalkınıp gelişebilmesi için verilen mücadelenin el birliği ile süreceğini vurguladı.

Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemden itibaren Cemevi’nin Alevi yurttaşlara kazandırılması için her türlü desteği verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, bu desteğin süreceğine dikkat çekti.

Bu habere tepkiniz:



27/05/2021 16:39