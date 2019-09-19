Tatar: Federal çözümde de Kıbrıs Türk devleti yaşayacak

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs’ta federal temelde bir çözüm olması durumunda bile Kıbrıs Türk devletinin yaşayacağını ifade etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde Gazetecilerle buluştu. Başbakan Ersin Tatar kısa bir sunum yaptı ardınan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tatar, KKTC’nin varlığının, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin başarı hikayesi olduğunu ifade etti.

Mavi vatan ve Doğu Akdeniz’deki hava hakimiyetinde KKTC’nin olmaması durumunda, emperyalist güçlerin Türkiye’yi Anadolu’ya hapsedeceğini belirtti.

“Garantörlükten vazgeçilemez”

Tatar, Kıbrıs Türk toplumu olarak garantörlükten vazgeçemeyeceklerini kaydederek siyasi eşitliğin tek başına yeterli olmadığını partisinin görüşünün egemen eşitlik yönünde olduğunu belirtti.

Tatar, sıfır “asker sıfır garanti olamaz. Kıbrıs'ta eşit bir şekilde her alanda Kıbrıs Türkü hak sahibidir” dedi.

19/09/2019 16:21