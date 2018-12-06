Tatar felaket bölgesini ziyaret etti

Tatar sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yoğun yağışlar nedeniyle özellikle Girne’de ortaya çıkan durum ve dört kişinin yaşamını yitirmesi bizleri derinden üzmüştür. Ciklos bölgesinde ve diğer bazı noktalarda meydana gelen durum, bazı bölgelerde yaşanan sel va su baskınları, dört kişinin yaşamını yitirmesi ülkemiz için büyük olaylardır ve geçiştirilemez. Hükümet acilen önlemler alırken hep beraber ortaya çıkan hataların giderilmesinin yolunu aramalıyız. Halkımıza geçmiş olsun der, yaşananların son olmasını diler, ölenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.”