Tatar, Feridun’un yaptığı hizmetlerin saygıyla hatırlanacağını ifade etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başkanlığını eşi Sibel Tatar’ın yaptığı Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Gülten Feridun’u evinde ziyaret etti.

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24/03/2022

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Tatar, Feridun’un yaptığı hizmetlerin saygıyla hatırlanacağını ifade etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başkanlığını eşi Sibel Tatar’ın yaptığı Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Gülten Feridun’u evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre  Tatar ziyarette yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nde uzun yıllar büyük hizmetleri bulunan, Kıbrıs Türk kadınları arasında çok önemli bir yere sahip olan Gülten Feridun’un yaptığı hizmetlerin saygıyla hatırlanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Kıbrıs Türk kadını, bütün dünyaya başarısını kanıtlamış ve yaptığı çalışmalarla varoluş mücadelemize katkıda bulunmuştur” dedi.

24/03/2022 13:56
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TAGS: Gülten Feridun, Ersin Tatar
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