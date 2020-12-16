Tatar, Final Üniversitesi yetkililerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Üniversitelerin, KKTC’nin güzide kuruluşları olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yükseköğretim sektörünün, KKTC devletinin en önemli başarılarından biri olduğunu dile getirdi.

Nitelikli eğitimin gerekliliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yurtdışından gelen her öğrencinin KKTC’nin fahri temsilcisi olacağını dile getirerek yükseköğretimin her boyutu ile önemli olduğunun altını çizdi.

Final Üniversitesi’nin şimdiden ülkenin en iyi üniversitelerinin arasında yerini aldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Final Üniversitesi’nin başarılarının artması temennisinde bulundu.

Pandemi döneminde üniversitelerle yapılan iş birliğinden duyduğu mutluluğu kaydeden Cumhurbaşkanı, özellikle Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dimağ Çağıner’e süreçte yapmış olduğu çalışmalar ve katkı nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Aşının bulunmasının ardından pandeminin geride kalacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandeminin geride kalmasıyla turizm ve yükseköğretim sektörleri başta olmak üzere ekonomide yaşanacak gelişmelere dikkat çekti.

KKTC’nin salgın sürecini iyi yönetmesinin insanların niteliği ve insan kaynaklarını yönetebilme becerisinin bir sonucu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gerek devlette gerekse özelde bu dönemde sağlık altyapısına yapılan önemli yatırımların halk sağlığına verilen değerin bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek özellikle turistler açısından bu durumun oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Kıbrıs konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe ve işbirliğine dayalı iki devletli bir çözüm gerektiğini ifade ederek KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin siyasi zemininin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumunu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizerek Maraş açılımıyla ezberin bozulduğunu ifade etti.

Geleceğe umutla bakılması gerektiğini de söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gelecekte de KKTC devletinin yaşayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC zemininin güçlenmesiyle halkın daha müreffeh bir yaşama ulaşacağını söyledi.

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16/12/2020 19:39