Tatar: Fisher'den yeni siyasetimize destek olmasını istedim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün görüştüğü ABD Büyükelçisi Julie D. Fisher’den yeni siyasetlerine destek olmasını istediğini söyledi.

ABD Büyükelçisi Julie D. Fisher’i kabulü sonrasında basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, göreve yeni atanan Fisher’in Kıbrıs konusuna yeni yeni giriyor olduğunu ve bu yönde temaslar yaptığını söyledi.

Fisher’e Kıbrıs tarihi, Kıbrıs’taki mücadeleleri, müzakereler ve yeni siyasetlerini anlattıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, resmi müzakerelere başlamak için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescilinin ön şartları olduğunu da Büyükelçi Fisher’e aktardıklarını ifade etti.

Rum Yönetimine uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasıyla Rum Yönetiminin silahlanmasının Doğu Akdeniz’de gerginliği artıracak olumsuz bir gelişme olduğu kaydeden Tatar, bunun kimseye yarar sağlamayacağı yönündeki görüşlerini Fisher’e ilettiklerini dile getirdi.

Tatar, Rum tarafıyla Teknik Komiteler aracılığıyla, yapıcı kurumsal iş birliği çerçevesinde yeni projelere açık olduklarını, bunlardan birisinin ada etrafındaki doğal zenginliklerin araştırılması için iş birliği olduğunu Fisher’e ilettiklerini söyledi.

BM’nin adadaki iyi niyet misyonu kapsamında görüştükleri BM yetkililerine egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusundaki duruşlarını sürekli ifade ettiklerini ve BM Güvenlik Konseyi’nin en güçlü üyesi olarak ABD’nin bu konuları yönetip yön vermek durumunda olduğunu Fisher’e söylediklerini de belirten Tatar, “Sürdürülebilir barış için Kıbrıs Türk tarafının siyasetinin önemini de BM Genel Merkezi’ne iletmesini, tekrar bir durum değerlendirmesi yapılmasını istedik.” dedi.

BM Güvenlik Konseyi kararlarının geçmişte kaldığını, o zamandan bu zamana köprünün altından çok sular aktığını kaydeden ve bunu Fisher’e anlattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Annan Planı döneminde Kıbrıs Türk tarafına verilen ancak tutulmayan sözleri, Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafının görüşü dahi sorulmadan AB’ye alındığını da toplantıda ifade ettiğini kaydetti.

Tatar, Doğu Akdeniz’deki dengelerin değiştiğini, Kıbrıs’ta iki taraf arasındaki eşitliğin ve Türkiye’nin garantör ülke olarak duruşunun değişen dengeler ışığında büyük önem arz ettiğini de ilettiği Fisher’den, yeni siyasetlerine destek olmasını istediğini anlattı.

Tatar, AB’in Kıbrıs müzakerelerinde taraf olmasını kabul etmediklerini de Fisher’e söylediğini kaydetti.

Haber : Özlem Güran Akkorlu

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22/03/2023 19:09