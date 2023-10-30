Tatar: Fizyoterapistler sağlık ve yaşam kalitesinin artmasında önemli görevler üstleniyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Şahveren Yücel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Şahveren Yücel’e asbaşkan Uzm. Fzt. Münevver Özakalın, genel sekreter Uzm. Fzt. Yelda Tıngır ve mali işler sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz eşlik ederken, Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği başkanı ve yönetim kurulunu kabul etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halk sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarına bağlı hareket bozukluğuna yol açan sorunların fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini, tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi bir arada kullanarak, sağlık ve yaşam kalitesinin artmasında fizyoterapistlerin önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Şahveren Yücel de fizyoterapistlerin yürüttüğü çalışmalar ve dernek hakkında bilgi verdi ve birlik yasalarının hazır olduğunu belirterek destek istedi.