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Tatar, Garber’i kabul ederek Uzun’un ölüm raporunun sonucu hakkında bilgi aldı

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07/01/2022

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Tatar, Garber’i kabul ederek Uzun’un ölüm raporunun sonucu hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün, ABD Büyükelçisi Judith Garber’i kabul ederek Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un ölüm raporunun sonucu hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a sunulan raporda; ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nce ilgili ABD yetkililerinden soruşturma sonucunun talep edildiği ve olayın kaza sonucu ölüm olduğu şeklinde sonuca varıldığı yer aldı.

Büyükelçi Garber’e konu ile ilgili yardımları ve hızlı geri dönüş yaptığı için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Ülkemizde ve halkımızda derin iz bırakan birini kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz” dedi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser hazır bulundu.

Oregon, Amerika’da kayak kazasında yaşamını yitiren genç dağcı Birkan Uzun’un ölümü ile ilgili, ailesinin isteği üzerine Cumhurbaşkanlığı, ABD yetkililerinden ölüm raporunun sonucu hakkında bilgi istemişti.

07/01/2022 20:11
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TAGS: Tatar, Garber’i kabul ederek Uzun’un ölüm raporunun sonucu hakkında bilgi aldı
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