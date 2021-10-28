Tatar Gaziantep Valisi ve Belediye Başkanıyla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep’deki temasları kapsamında Gaziantep Valisi Gül ve Belediyeler Birliği Başkanı, Gaziantep  Belediye Başkanı Şahin ile görüştü.

ads ads ads ads
28/10/2021

ads
ads
ads
Tatar Gaziantep Valisi ve Belediye Başkanıyla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep’deki temasları kapsamında Gaziantep Valisi Gül ve Belediyeler Birliği Başkanı, Gaziantep  Belediye Başkanı Şahin ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ziyaretlerde konuşan Tatar, KKTC ve Gaziantep arasında değerli bağlar bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iş birliği çağrısı yaparak, “Bu iletişim çağında uçak seferleri ve farklı iletişim kanallarıyla iş birliklerin arttırılması, karşılıklı yatırımların oluşturulabilmesi; kültürel, ekonomik ticaretin geliştirilmesi en büyük temennimizdir" dedi.

 KKTC'den sevgi ve saygı getirdiğini belirten Tatar, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC ve Gaziantep arasında değerli bağlar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'de 1974'ten sonra buradan giderek yerleşmiş, evlenmiş, iş yeri kurmuş; ülkenin ekonomik mücadelesine katkı veren Gazianteplilerin bulunduğunu ifade etti.

Tatar, Gaziantep’in  Türkiye'nin en çok gelişen bölgelerinden biri olduğunu gözlemlediklerini  de belirtti ve  KKTC ile Gaziantep arasındaki kültürel ve ticari iş birliklerinin artarak sürmesini temenni ettiğini kaydetti.

28/10/2021 10:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.