Tatar, Geçitkale’de halkla buluştu

Başbakan Ersin Tatar ve beraberindeki Bakanlar, Milletvekilleri, İlçe Başkanları ve partililerle birlikte Geçitkale’de halkla buluştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan gecede ilk olarak UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran açılış konuşması yaptı.

Oran, Ulusal Birlik Parti’sinin birlik ve beraberlik içinde önemli işlere imza attığını, partinin bütünlüğünü bozmaya çalışanlara inat vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıktığını belirterek, bu birlik ve bütünlüğü bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı.

Oran, UBP’nin milletin temel taşı olduğunu ifade ederek, bu partinin genel başkanı, Başbakan Ersin Tatar’ın etrafında kenetlenmenin önemine vurgu yaptı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Tatar’a tam destek verdiklerini kaydetti.

UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner’de konuşmasına bölge halkına göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederek başladı ve ardından Başbakan Ersin Tatar’ın görevi süresince hayata geçirdiği başarılı çalışmalarına değindi.

Saner yakın zamanda Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye hükümeti ile yaptığı istişareler sayesinde ülkeye 175 milyon TL’nin gelmesinin ssğlanmasının önemli bir girişim olduğunu söyleyerek, bunun yanında diğer bir gelişme olarak da, halkın onayının olmadığı bir İmar Planı’na da onay vermediğini ifade etti.

Saner “Önümüzde Cumhurbaşkanlığı süreci duruyor ve dileğimiz Sayınn Tatar’ın aday olmasıdır” diyerek Başbakan Tatar’a desteklerini dile getirdi ve 2020 yılında zaferin UBP’nin olacağına inanç belirtti.

Gecede halka hitaben son konuşmayı ise UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar yaptı.

Başbakan Ersin Tatar, görmüş olduğu birlik ve beraberliğin ülkeye olan güveni ortaya koyduğunu belirterek, bundan duyduğu mutluluğu ifade etti ve çıkılacak yolda UBP’nin gereğini yapacağını kaydetti.

Tatar partinin ülkenin vizyonu için uğraş vererek yaptıklarının bilinmekte olduğunu söyleyerek sürdürdüğü konuşmasında, bu çerçevede ülke ekonomisinde istikrarın sağlandığını ifade etti.

Türkiye ile ilişkilerinin gayet olumlu seyrettiğini açıklayan ve bu bağlamda ülke insanının refah ve umutlu ilerleyişi yönünde çalışmalarının süreceğini belirten Başbakan Tatar, önümüzdeki aylarda ülkeye ışık tutacak olayların yaşanacağını da sözlerine ekledi.

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinerek, ülke için Cumhurbaşkanı’nın kim olacağının büyük önem taşıdığını anımsattı ve adaylıkta ibrenin kendisini gösterdiğini belirterek “Bunu Yapabilecek Bir Arkadaşınızım” sözleriyle aday olacağının sinyallerini verdi.

Ersin Tatar UBP’nin kazanmak için bu yarışın içinde olacağını söyleyerek, bu yarışta herkese büyük görevler düştüğünü, birlik beraberlik içinde örgütlenerek çok çalışılmasının önemine işaret etti.

“UBP’nin önünü açmak temel görevimizdir” şeklinde konuşan Tatar, bu çerçevede Cumartesi günü 14.30 ‘da Sarayönü’nde parti meclisinin toplanacağını, herkesi bir çatı altında görme arzusunda olduklarını da ifade etti.

Gecenin sonunda parti kadın kolları Başbakan Tatar’a çiçek takdim etti ve tüm partililer hatıra fotoğrafı çektirdi.

(BRT)

14/01/2020 23:39