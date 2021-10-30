Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı’na katıldı. Kurultayda gerçekleştirdiği konuşmada, ortaya çıkacak iradeye herkesin saygı duyması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yönelik adımlar atılmasının önemli olduğunu vurguladı.

“Süreç, demokratik kurallar çerçevesinde yürütülmelidir”

UBP Kurultayı sonrası ilerleyen sürecin demokratik kurallar çerçevesinde ve birlik beraberlik içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kurultayda her adımın adil bir şekilde atılmasının gerekliliğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, UBP’nin her zaman birlik ve beraberliğini koruduğunu ifade ederek, UBP’de siyaset yaptığı dönemi işaret etti, “Cumhurbaşkanı seçilmesinde önemli yeri olan” partililere teşekkür etti.

“Federal çözüm geride kaldı”

Cumhurbaşkanı Tatar, önemli olanın ülkenin ve halkın refahı, güçlü bir KKTC olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta federal çözümün geride kaldığını, yeni siyaset temelinde bir anlaşma için çalışma yürüttüklerinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında, federasyon modelinin Kıbrıs Türkü için barındırdığı tehlikelere de değindi. Türkiye tarafından da desteklenen yeni siyasetin benimsenmesi ve iki devletli egemenlik temelinde bir anlaşmanın dünyaya anlatılmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, federal çözümün geride kaldığını yeni siyaset temelinde bir anlaşma için çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

“Geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var”

Cumhurbaşkanı Tatar; “Geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var. UBP’nin ileride gerçekleştirmek istediğimiz ideallerimizde önemi büyüktür” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusuyla ilgili Türkiye’yle tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde yürütülen yeni siyasette Ulusal Birlik Partisi’nin öneminin altını çizerek bu konuda atılan adımlarda ve Türkiye ile ilişkilerde güçlü bir UBP’nin önemine işaret etti.

“KKTC’nin gelişiminde UBP’nin rolü fevkalade önemli”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin gelişiminde UBP’nin rolünün fevkalade önemli olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Kurultayı’nın hayırlara vesile olmasını diledi, ulusal davaya sahip çıkılmasının önemine vurgu yaparak ülkenin geleceğe güvenlik içinde ekonomik gücü ve kalkınmasıyla yürümesinin en büyük beklentisi olduğunu ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



30/10/2021 16:29